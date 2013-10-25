В Киеве 87% бригад "скорой" прибывают на вызов за 10 минут

В Киеве 87% бригад скорой медицинской помощи укладываются в определенный 10-минутный норматив прибытия на вызов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Виталия Мохорева, такой результат показывает ежедневный мониторинг выполнения норматива. В прошлом году этот показатель составлял лишь 52%.

По информации Мохорева, в столице разделены скорая и неотложная медицинская помощь для взрослого и детского населения, специализированные психиатрические бригады переданы в состав профильного учреждения. Санитарные автомобили скорой медицинской помощи оборудованы 150 GPRS-навигаторами и коммуникаторами для получения и выполнения вызовов, что позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь более оперативно, качественно и на современном уровне.

Обновлен парк санитарных автомобилей скорой помощи. В 2012 году было приобретено 67 новых автомобилей скорой помощи типа В (63 – за средства государственного бюджета и 4 – за средства местного бюджета).

«С 2007 года автопарк скорой медицинской помощи не обновлялся, потому приобретение современных автомобилей – очень важный вклад в развитие столичной медицины. Медицинское оснащение автомобилей позволит оказывать экстренную медицинскую помощь на современном уровне, проводить сердечно-легочную реанимацию не только в салоне автомобиля, но и во время перенесения пациента в салон. В первый раз были установлены модули для проведения искусственной вентиляции легких. Аппаратура работает от автономного питания», – отметил Мохорев.