Днепропетровщина: мужчина сделал замечание и за это в него выстрелили

В Днепродзержинске милиция задержала ранее судимого 32-летнего местного жителя, который 24 октября из пневматического пистолета «под патрон Флобера» ранил мужчину из-за замечания по поводу нарушения общественного порядка.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

По информации ОСО, вчера в 21.30 36-летний мужчина вышел на балкон своей квартиры, которая расположена на втором этаже, и увидел драку между двумя неизвестными мужчинами. На замечание прекратить драку и дать возможность жильцам дома спокойно отдыхать, один из мужчин подошел к балкону, достал пистолет и дважды выстрелил в мужчину на балконе.

Потерпевший доставлен в больницу с диагнозом «два огнестрельных ранения правового предплечья». В тот же вечер работники патрульной службы задержали злоумышленника. Пистолета при нем не оказалось.

Действия задержанного милиция квалифицировала по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и п. 7 ч. 2 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до 15 лет.