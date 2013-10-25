На 23% снизился уровень смертности новорожденных в "пилоте" Киева

В Соломенском районе столицы, где была в качестве пилотного проекта в январе 2012 г. начата реорганизация акушерско-гинекологической службы, на 23% снизился уровень смертности новорожденных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главного врача Киевского городского роддома № 5 Дмитрий Говсеев на расширенном заседании Комитета экономических реформ, докладывая о результатах воплощения проекта реорганизации в Соломенском районе.

Также, по его информации, согласно показателям за 2012 год, на 25% уменьшился по сравнению с 2011 г. уровень осложнений беременности и количество преждевременных родов; на 20% снизился уровень перинатальных потерь.

Также Говсеев отметил, что втрое реже происходят ургентные госпитализации в гинекологические отделения, вместе с тем, более чем на 30% выросло количество выявленных онкопатологий.

Как объяснил специалист, благодаря подчинению районных женских консультаций Киевскому городскому роддому № 5 была обеспечена неразрывная связь между женской консультацией и родовспомогательным стационаром. В итоге удалось построить систему постоянного контроля за беременными и роженицами на протяжении всего процесса до рождения ребенка. Также это позволило улучшить качество предоставления своевременной, высококвалифицированной медицинской помощи женщинам.

Кроме того, по словам главного акушера-гинеколога столицы Михаила Макаренко, созданная в рамках проекта единая консультативно-диагностическая база позволяет избежать многочисленных дублирований лабораторных исследований при проведении обследований, предотвращая, таким образом, неоправданные расходы.

Например, использование в лабораторной диагностике гематологических анализаторов для проведения скрининговых исследований позволило существенно снизить расходы на их проведение. В частности, себестоимость одного общего анализа крови снижена с 20 до 1 гривни, а экономия расходов на реактивы за время существования проекта составляет 280,5 тыс. грн. В целом же, как отметил Макаренко, показатель экономической эффективности деятельности женских консультаций в рамках проекта составил 389,4 тыс. грн., и это без какого-либо привлечения дополнительных средств для реализации проекта.