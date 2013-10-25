Житомирщина: с гепатитом госпитализированы 17 людей
15:05, 25 октября 2013Новости регионов
0
Из низ 9 - дети
В период с 22 по 25 октября в инфекционное отделение Коростенской центральной районной больницы Житомирской области были госпитализированы 17 жителей села Ходаки, в том числе 9 детей в возрасте 7-14 лет, с предварительным диагнозом «гепатит «А».
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня, 25 октября, этот диагноз подтвердился у всех госпитализированных.
Состояние больных врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести. По поводу массового заболевания состоялось внеочередное заседание районной Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Районная санитарно-эпидемиологическая служба принимает меры по установлению причин заболевания и ограничению его распространения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter