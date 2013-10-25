Какие аптеки в Киеве лишат лицензий

Председатель Киевской городской госадминистрации Александр Попов пригрозил лишением лицензий на деятельность и увольнением руководителям тех аптек, которые не будут продавать лекарства по государственным льготам в соответствии с программой обеспечения доступными лекарствами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Попов заявил сегодня на расширенном заседании Комитета по экономическим реформам, где рассматривались вопросы о ходе выполнения Национального плана действий на 2013 год относительно реформирования системы здравоохранения и внедрения пилотного проекта в г. Киеве по введению государственного регулирования цен на лекарственные средства для лечения лиц с гипертонической болезнью.

Так, реагируя на выступление заместителя министра здравоохранения Украины Александра Толстанова на заседании, Попов попросил подняться с мест присутствующих в зале представителей аптек города и обратился к ним с предупреждением: если город и в дальнейшем будет оставаться на последних местах в исполнении мер, предусмотренных государственной программой снижения стоимости, то прибегнет к радикальным мерам, а именно к увольнению руководителей государственных и коммунальных аптек, а коммерческие аптеки будут лишены лицензий.

“Первый вопрос: может, не все знают об этом, второй вопрос: может, не всем выписывают рецепты и третий: если выписывают, то почему они не отоварены. Есть несколько этапов прохождения. Я считаю, на каждом из них есть какие-то недостатки в работе. Поэтому я жестко поставил этот вопрос. И я вас заверяю, что я его таки реализую”, - сказал Попов уже в интервью журналистам.

По словам выступившего на заседании заместителя министра, государство профинансировало льготное обеспечение больных гипертонией соответствующими лекарствами 220 наименований.

“Государство выделило огромные средства для того, чтобы уменьшить расходы семьи на лекарства. Кто нам сегодня позволил этого не использовать - просто дать возможность человеку бесплатно приобрести лекарства? Для этого нужно лишь, чтобы человек пришел к врачу, получил рецепт и, самое главное, получил возможность приобрести по этому рецепту лекарства в аптеке. И что мы видим? Видим полное нежелание и устранение от этого. Киев не выглядит здесь хорошо. Просто нежелание сделать все, чтобы человек получил бесплатно лекарства”, - подчеркнул Толстанов.