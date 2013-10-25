Отца "детей-маугли" посадили на 2 года
13:16, 25 октября 2013Новости регионов
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Взят под стражу в зале суда
Во Львове к двум годам лишения свободы приговорен отец, который злостно не выполнял обязанности по уходу за детьми и лишил своих детей установленных законом прав и свобод.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Львова, государственным обвинителем прокуратуры Лычаковского района Львова в суде доказано, что из-за неправомерных действий отца двое его сыновей, 15-ти и 6-ти лет, годами жили в антисанитарных условиях, никогда не посещали учебных заведений и не получали медицинской помощи.
25 октября Лычаковским районным судом обвиняемый признан виновным в злостном невыполнении обязанностей по уходу за детьми (ст. 166 УКУ) и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.
В зале суда осужденного взяли под стражу.
Приговор вступит в законную силу через 30 дней с момента его оглашения.
В то же время, в отношении матери мальчиков, которая по результатам психолого-психиатрической экспертизы признана невменяемой, будут применяться принудительные меры медицинского характера.
Как сообщал УНИАН, прокуратура Лычаковского района Львова 4 июля начала уголовное производство по ст. 166 УК Украины по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за детьми родителями двух несовершеннолетних мальчиков, 15-ти и 6-ти лет.
Было установлено, что дети жили в неподобающих, антисанитарных условиях, которые представляют угрозу для их жизни и здоровья. В то же время, 15-летний мальчик никогда не посещал учебные заведения, у обоих детей обнаружены признаки гипотрофии мышц, отставание в физическом и психомоторном развитии.
Дети были направлены на полное медицинское обследование в Львовскую городскую детскую клиническую больницу.
Кроме того, прокуратура района проводила проверку, предпринимали ли уполномоченные органы местного самоуправления надлежащие меры для предоставления социальных услуг этим несовершеннолетним.
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