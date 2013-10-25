Финансирование здравоохранения в России будет расти

Объем финансирования здравоохранения в 2014-16 годах не уменьшается, а увеличивается, заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании в Госдуме, на котором обсуждается бюджет на ближайшую трехлетку, сообщают РИА Новости.

Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова ранее на заседании заявила, что качество медуслуг в Москве и Санкт-Петербурге может резко снизиться с 1 января 2014 года из-за проблем с финансированием федеральных медицинских учреждений, так как, согласно проекту бюджета на 2014-2016 годы, финансирование медуслуг должно быть передано в Фонд обязательного медицинского страхования, а механизмы перевода средств еще не созданы.

"Общий объем ресурсов, направляемых на здравоохранение, растет. Мы реализуем норму закона об обязательном медицинском страховании, переходим на страховые принципы. Общий объем ресурсов у нас увеличивается", - сказал Силуанов.

По данным, которые он привел на заседании Госдумы, общий объем финансирования здравоохранения, с учетом федерального и региональных бюджетов и фонда ОМС, в 2013 году составил 2,459 триллиона рублей, в 2014 году планируется на уровне 2,508 триллиона рублей, в 2015 - 2,6 триллиона рублей, в 2016 - 2,8 триллиона рублей.

"Мы переходим на страховые принципы. Деньги идут за пациентом из фонда страхования, куда бы он не обратился, в какую бы поликлинику не пришел. Ему будет обеспечено финансирование из ФОМС", - пояснил министр финансов.