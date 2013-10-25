3-летний ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва фейерверка

В Тернопольской области травмирован 3-летний ребенок в результате взрыва фейерверка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел сегодня около 18-ти часов в селе Конюхи Козовского района.

По предварительным данным, во время детских шалостей с пиротехническими изделиями 3-летний мальчик вместе с братом поджег стержень фейерверка, который держал в руках. При этом пиротехническое средство взорвалось и причинило ребенку рваные раны правой кисти и ожоги лица.

Сначала ребенка доставили в Козовскую центральную районную клиническую больницу, откуда переправили в детскую областную больницу в Тернополе.