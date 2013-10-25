3-летний ребенок получил тяжелые травмы из-за взрыва фейерверка
10:26, 25 октября 2013Новости регионов
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Ожоги лица и рваные раны
В Тернопольской области травмирован 3-летний ребенок в результате взрыва фейерверка.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел сегодня около 18-ти часов в селе Конюхи Козовского района.
По предварительным данным, во время детских шалостей с пиротехническими изделиями 3-летний мальчик вместе с братом поджег стержень фейерверка, который держал в руках. При этом пиротехническое средство взорвалось и причинило ребенку рваные раны правой кисти и ожоги лица.
Сначала ребенка доставили в Козовскую центральную районную клиническую больницу, откуда переправили в детскую областную больницу в Тернополе.
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