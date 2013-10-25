Прикарпатье: охотник вместо косули выстрелил в 22-летнего парня

В Ивано-Франковской области мужчина вместо косули выстрелил в парня. Потерпевший с огнестрельным ранением головы доставлен в Надворнянскую районную больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, следственно-оперативной группой установлено, что вчера 34-летний житель с. Зелена, увидев из окна своего дома косулю, схватил ружье и попытался ее подстрелить. Мужчина, будучи уверен, что стреляет в животное, по неосторожности попал в 22-летнего парня. С места происшествия изъято охотничье гладкоствольное ружье, которое в установленном порядке не зарегистрировано.

Как отмечается, прокуратурой Надворнянского района осуществляется процессуальное руководство по уголовному производству по факту нанесения тяжкого телесного повреждения.

Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения - ст. 128 УК Украины.