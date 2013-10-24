В Киеве горела многоэтажка на Соломенке

В Киеве горел многоэтажный дом на улице Соломенской, 23.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины, сегодня в 14.37 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о пожаре в 16-этажном жилом доме по указанному адресу.

Возгорание возникло на балконе 13-го этажа с дальнейшим распространением огня на балкон 14-го этажа.

Пожарные в составе 42 человек, а также 10 единиц техники, ликвидировали пожар в 15.18.

На месте происшествия работали 6 пожарно-спасательных расчетов, а также 11 единиц пожарной и специальной техники.

Огонь повредил отделку балконов двух квартир на 13-м и 14-м этажах, личные вещи владельцев жилищ, балконные двери и оконные рамы, закоптил стены и потолки квартир.

Вероятная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, а именно: брошенный с верхнего этажа окурок.

Жертв и пострадавших нет.