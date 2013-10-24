В Кременчуге у мужчины по телефону выманили 40 тыс. грн

В Кременчуге (Полтавская обл.) милиция начала розыск телефонных мошенников, которые обманным путем завладели средствами кременчужанина в размере около 40 тыс. грн якобы за спасение его сына.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе городского управления милиции Кременчуга.

По их данным, в четверг утром в милицию пришел мужчина, который рассказал, что ночью ему позвонили по телефону. В трубке раздался отчаянный голос: «Папа, я в милиции, мне срочно нужны деньги!». Растерянный мужчина поверил, что это на самом деле звонил его сын. Затем через подъехавшего к дому таксиста мужчина за освобождение сына передал около 40 тыс. грн.

По данным милиции, 10 октября в Кременгуче произошел аналогичный случай. Пенсионер передал мошенникам более 30 тыс. грн также для «спасения» своего сына. Тогда 75-летнему мужчине позвонили по телефону в 4:30 утра неизвестные и сказали, что его сын якобы попал в беду, срочно нужно передать крупную сумму денег. Когда звонившие положили трубку, мужчина попробовал дозвониться сыну, но у того был отключен телефон.

Вскоре к дому пенсионера подъехал неизвестный на автомобиле и мужчина передал ему более 30 тыс. грн.

Утром мужчина выяснил, что с его сыном все в порядке, он находился на работе.

По данным фактам открыто уголовное производство по части 1 статьи 190 УК Украины (мошенничество).

Ранее местные правоохранители сообщали, что на протяжении этого года телефонные мошенники обманули более 35 жителей Кременчуга.