Часть 14-этажного дома в Луганске до сих пор без тепла

Часть 14-этажного дома в Луганске по ул. Шевченко, где в 11 августа произошел взрыв, до сих пор не подключена к отоплению.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом на сессии областного совета сообщил депутат Леонард Свидовсков.

По его словам, жильцы дома в своем обращении к нему сообщили, что с 2007 года их дом на законных основаниях был отключен от центрального отопления и они в течение 6 лет пользовались автономным отоплением. Однако после взрыва 11 августа, абоненты были отключены от газоснабжения и сейчас их квартиры не отапливаются.

Сессия приняла решение адресовать депутатский запрос Свидовского мэру Луганска Сергею Кравченко.

В тоже время, как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь газовой компании «Луганскгаз» Виктория Коломеец, газ не подан только на пострадавший подъезд дома.

По ее словам, газ не будет подан до тех пор, пока не будет оформлена вся необходимая документация и прежде всего не будет решен вопрос относительно запрета подключения газа в дома выше 9 этажей согласно новым строительным нормам. Она также сообщила, что дом был сдан в эксплуатацию в 1979 году, а в 1977 году было разрешено в виде эксперимента подключать к газообеспечению дома выше 9 этажей. В этот эксперимент были включены в Луганске 3 высотных дома, в том числе и дом по адресу Шевченко,4.

По данным городского «Теплокомунэнерго» в вышеупомянутом доме автономное отопление не у всех жильцов, дом не отключался от централизованной подачи тепла и отапливается от котельной «Володарская».

На сегодняшний день окончательная причина взрыва в доме №4 по ул. Шевченко не установлена. Рабочая версия про взрыв бытового газа, до сих пор остается основной. После проверок в доме выявили 10 незаконно установленных систем газового оборудования. Пострадавший подъезд до сих пор пустует. Люди живут в съемных квартирах.

Как сообщал УНИАН, 15 августа в ходе рабочего визита в Луганск в августе этого года премьер-министр Николай Азаров обещал, что ремонтные работы в доме закончатся до наступления отопительного сезона, и люди наконец-то смогут вернуться в свои квартиры.

19 сентября на брифинге первый заместитель Луганского городского головы Манолис Пилавов заявил, что жители 29 квартир (по левому крылу подъезда) смогут вернуться в свой дом к началу отопительного сезона.

27 сентября Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета для проведения неотложных аварийно-восстановительных работ 17 млн. 662 тыс. 377 грн. Распорядителем бюджетных средств определен исполнительный комитет Луганского горсовета.

Справка УНИАН. 11 августа в центре Луганска в высотном жилом доме по ул. Шевченко произошел взрыв газа, вследствие которого погибли 2 человека, 10 — госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Из них четверо — дети.