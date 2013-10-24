Во Львове "Опель” задним ходом сбил пенсионерку

Во Львове женщина-водитель за рулем автомобилем "Опель” осуществляла движение задним ходом и на смерть сбила пенсионерку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 октября на улице Юрия Липы.

Как отмечается в сообщении, 24-летняя львовянка за рулем легковой машины «Опель» осуществляя движение задним ходом, не убедилась в безопасности движения, и совершила наезд на 80-летнюю женщину. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте происшествия.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины ДТП.