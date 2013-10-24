Буковина: пенсионер ранил односельчанина из пистолета

В Черновицкой области 70-летний пенсионер ранил односельчанина из самодельного пистолета.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, 23 октября поступило сообщение, что в селе Куликовка Герцаевского района происходила стрельба.

Выездом на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что 70-летний местный житель был в ссоре со своим односельчанином и выстрелил в него из самодельного пистолета.

По предварительным данным, конфликт возник на почве земельного вопроса. Пострадавший получил ранение в грудь и правое предплечье и был доставлен в Герцаевскую районную больницу. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 15 (покушение на преступление) и ч.1 ст. 115 (преднамеренное убийство) УКУ.

Пенсионеру объявлено о подозрении в совершении указанного правонарушения. На сегодняшний день он находится под домашним арестом. Все обстоятельства совершения преступления устанавливает следствие.