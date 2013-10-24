Во Львовской области утонул пятилетний мальчик

Во Львовской области упал в озеро и утонул пятилетний мальчик.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты населения Львовской ОГА, чрезвычайное происшествие произошло 23 октября в 17.00 в селе Доброгостев Дрогобычского района.

Разбаловавшись, мальчик 2008 года рождения упал в озеро и утонул. Спасти ребенка не успели. Происшествие случилось буквально на глазах у родителей, которые и достали тело ребенка из водоема.

Причины происшествия устанавливаются. Проводится доследственная проверка.