В Симферополе горел торговый центр

Сегодня, в 1 час 40 минут в г. Симферополь в одноэтажном здании торгового центра возник пожар, в результате которого огнем уничтожена мебель и бытовая техника на площади 1200 кв. м.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, жертв и пострадавших нет.

В 4 часа 40 минут подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Причина пожара устанавливается.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС Украины в АР Крым.