Харьковщина: на границе установили дезинфицирующее оборудование

В Харьковской области после установки дезинфицирующего оборудования откроют местный пункт пересечения украинско-российской границы «Журавлевка».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя председателя – руководителя аппарата облгосадминистрации Василия Хому.

По его сведениям, 17 октября Кабмин принял протокольное решение, которым снял ограничение относительно движения автомобилей через местный автомобильный пункт пропуска «Журавлевка».

«Там установлено соответствующее оборудование для обработки транспортных средств, прошло согласование с ветеринарной службой на границе, которая дополнительно увеличила количество штатных единиц и выделит ветеринаров, которые будут осматривать транспортные средства. Проведено соответствующее согласование работы с нашими российскими коллегами по возобновлению движения. Сегодня в 16:00 состоится подписание акта готовности местного автомобильного пункта пропуска, и с 20:00 будет обеспечен проезд автотранспорта через отмеченный пункт пропуска», – сказала Хома.

В свою очередь директор Департамента агропромышленного развития Харьковской ОГА Виталий Панов отметил, что «Журавлевка» - первый и пока единственный в Украине местный пункт пропуска, который возобновил свою работу.

Также он отметил, что сейчас установка дезинфицирующего оборудование производится на пункте пропуска «Александровка». В дальнейшем такое оборудование планируется установить на всех местных пунктах пропуска Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, с 25 сентября Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины в связи с распространением в Российской Федерации возбудителя африканской чумы свиней временно закрыло движение транспорта в местных пунктах пропуска в Восточной Украине.

Все транспортные средства, которые попытаются пересечь украинско-российскую границу в местных пунктах пропуска, будут направляться в ближайшие пункты пропуска через государственную границу для международного и межгосударственного сообщения для прохождения определенных законодательством видов контроля.

На участке Восточного регионального управления государственную границу можно пересечь в следующих пунктах пропуска: Донецкий пограничный отряд (Новоазовск, Успенко, Мариновка), Луганский пограничный отряд (Должанский, Червонопартизанск, Изварино, Просяное, Новобелая, Танюшевка, Демино-Александровка, Красная Таловка, Меловое), Харьковский пограничный отряд (Пески, Чугуновка, Плетеневка, Гоптовка).