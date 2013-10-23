В Сумской области обезвредили 50-килограммовую авиабомбу
17:11, 23 октября 2013Новости регионов
0
На нее наткнулся местный житель
В Сумской области спасатели обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу времен войны.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе регионального управления ГСЧС Украины в Сумской области, пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины 22 октября обезврежена авиационная бомба ФАБ-50 времен войны, которая накануне была обнаружена в с. Гвинтовое Бурынского района по ул. Коминтерна, 70.
На взрывоопасный предмет 21 октября наткнулся местный житель во время земляных работ.
Пиротехники поместили авиабомбу в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва, где ее и уничтожили.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter