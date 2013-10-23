В Сумской области обезвредили 50-килограммовую авиабомбу

В Сумской области спасатели обезвредили 50-килограммовую авиационную бомбу времен войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе регионального управления ГСЧС Украины в Сумской области, пиротехническим отделением Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины 22 октября обезврежена авиационная бомба ФАБ-50 времен войны, которая накануне была обнаружена в с. Гвинтовое Бурынского района по ул. Коминтерна, 70.

На взрывоопасный предмет 21 октября наткнулся местный житель во время земляных работ.

Пиротехники поместили авиабомбу в специально оборудованный пиротехнический автомобиль и транспортировали за пределы населенного пункта на специальную площадку подрыва, где ее и уничтожили.