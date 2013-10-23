Саша Попова и ее мама передали больнице скорой помощи 100 тыс

Сегодня Саша Попова и ее мама Алла Николаевна Гудзь передали Николаевской больнице скорой медицинской помощи, где Саша проходила лечение с марта по май 2012 года, остаток средств, выделенных ей фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» на реабилитацию.

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии передачи присутствовали директор фонда Анатолий Заболотный, главный врач БСМП Александр Демьянов, начальник управления здравоохранения Николаевской области Светлана Хотина, заведующая управлением охраны здоровья Николаевского горисполкома Лариса Дергунова.

Как отметил Демьянов, 100 тыс. грн, которые передала Саша и ее мама, будут потрачены на приобретение оборудования для отделения реанимации, а также на оплату работы анестезиолога. Такие медицинские приборы, как инфузомат, монитор пациента и электроотсос, больница приобретет в дополнение к оборудованию, купленому фондом Рината Ахметова для лечения Саши буквально через неделю после того, как она попала в больницу. Это были аппарат искусственной вентиляции легких, мембранный плазмаферез, 12-канальный кардиограф, озонотерапевтический аппарат, ртутно-кварцевый излучатель.

Сама Саша Попова сообщила журналистам, что до сих пор продолжает лечение и восстановление после нанесенных ей травм.

«Я благодарна своей матери за принятое ею решение, благодарна врачам и медсестрам, Ринату Леонидовичу за помощь, - сказал девушка. - Чувствую себя хорошо, сейчас я уже почти восстановилась. Пока я занимаюсь лечением. Позже я начну готовиться – хочу на следующий год поступать в университет культуры. Хочу стать маникюрщицей, парикмахером, визажистом, делать людей красивыми», - сказала Попова.

После передачи главврачу больницы Демьянову серитифаката на 100 тыс. грн Саша и ее мама пригласили журналистов посмотреть новую квартиру, которую приобрели для Саши также на средства Фонда Рината Ахметова.

Уютная трехкомнатная квартира Саши находится в центре города, и девушка планирует вскоре проживать там.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 9 на 10 марта 2012 года Сашу Попову в результате бытовой ссоры зверски избил 22-летний Александр Косинов. С тяжелейшими травмами девушка была доставлена в больницу скорой медицинской помощи и около 70 дней находилась в глубокой коме.

Лечение и последующую реабилитацию Поповой финансировал фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», обеспечив пациентку лекарствами, оборудовав всем необходимым палату. Также по инициативе Фонда был собран консилиум с участием ведущих медиков страны, которые помогли определить правильную тактику лечения. Благодаря быстрой реабилитации Саши, у ее семьи остались средства, которые Саша и ее мама и решили передать больнице для оснащения реанимационного отделения.