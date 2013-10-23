На Львовщине гриппом и ОРВИ заболели почти 25 тысяч людей

С начала эпидсезона с 31.09.2013, в Львовской области заболели ОРВИ 24 632 человек, в т.ч. 14694 ребенка в возрасте до 17 лет ( 59,6 % ), летальных случаев не зарегистрировано .

Об этом сообщили в Главном управлении Госсанэпидемслужбы во Львовской области .

Как отмечается в сообщении, превышение общего эпидпорога по области не зарегистрировано, однако отмечается превышение эпидпорога в Бродовском, Каменка - Бугском, Пустомытовском, Радеховском, Яворовском, Старо - Самборском, Мостисском районах области.

Из общего числа заболевших , в инфекционные стационары госпитализированы 553 человека , из них 402 детей до 17 лет.