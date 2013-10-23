В Мариуполе умерла роженица: на врачей завели дело

В Мариуполе Донецкой области по факту смерти роженицы начато расследование.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, было установлено, что в родильном отделении одной из городских больниц Мариуполя во время родов 21 октября в 23.15 умерла женщина, 1971 года рождения.

По данному факту было открыто уголовное производство. Соответствующие данные внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины.

Досудебное расследование в настоящее время проводит Жовтневый райотдел Мариупольского ГУ ГУМВД. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Жовтневого района Мариуполя.

Проводятся необходимые следственные действия. В рамках досудебного расследования будет проведен ряд экспертиз, по результатам которых будет установлено, чьи действия или бездействие стали причиной смерти роженицы, подчеркнули в прокуратуре.