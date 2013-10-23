Какой орган человека стареет быстрее остальных

Согласно данным, которые получила в Калифорнийском университете Лос-Анжелеса группа ученых, грудь женщины стареет быстрее, чем другие органы.

Дело в том, что специалисты нашли способ, с помощью которого появилась возможность измерять биологический возраст любого органа и ткани организма человека. Он основан на манипулировании уровнем модификации молекул ДНК, которые содержатся в любом виде тканей.

Чтобы этого добиться ученые на протяжении 4-х лет изучали сотни и тысячи образцов ДНК раковых и здоровых клеток. Через некоторое время специалисты установили, что если, например, взять ткань здоровой почки и сравнить ее с тканью молочной железы, то вторая окажется «старше» на несколько лет. Если же женщине диагностировали рак груди, то ткани, находящиеся рядом с опухолью, «старее» всего организма почти на 10 лет. Таким образом, ученые пришли к выводу, что онкологические заболевания ускоряют ход наших биологических часов на 3-4 десятилетия, а опухоль мозга – на 80 лет.