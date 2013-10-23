13-летний школьник наелся дурмана: спасают в реанимации

В городе Шостка Сумской области в понедельник, 21 октября, 13-летний школьник госпитализирован в реанимационное отделение детской больницы с признаками токсичного отравления после употребления семян растения дурман.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области со ссылкой на начальника Шосткинского горотдела милиции Виктора Гузея.

«Ребенок после употребления дурмана был доставлен в лечебное заведение в очень тяжелом состоянии. У мальчика наблюдались зрительные и слуховые галлюцинации, падение кровяного давления и другие симптомы, которые проявляются при подобном отравлении. Подростка сразу поместили в палату интенсивной терапии», - сообщил Гузей.

По его словам, мальчик попробовал семена травы дурмана после урока биологии.

«Подросток во время занятий прочитал в Интернете о галлюциногенных свойствах этого растения, нашел траву и решил проэкспериментировать», - рассказал Гузей.

Сейчас благодаря своевременно оказанной и квалифицированной медицинской помощи угрозы жизни пострадавшего подростка нет.