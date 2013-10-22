От взрыва боеприпаса времен войны мужчине оторвало руку

Вчера, 21 октября, в 14:30 на пункт связи 22-й Государственной пожарно-спасательной части в пгт Ярмолинцы Хмельницкой области поступило сообщение о том, что в руках 40-летнего мужчины взорвался снаряд времен войны.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, чрезвычайное происшествие произошло в с. Сутковцы Ярмолинецкого района. Местный житель в результате неосторожного обращения с взрывоопасным предметом в собственном домохозяйстве получил телесные повреждения в виде ампутации по локоть левой руки и рваной раны предплечья. Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение Ярмолинецкой райбольницы.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям напоминает, что при выявлении боеприпасов категорически запрещено брать их в руки, бросать в очаг, разбирать и бить по ним, сдавать на металлолом. Необходимо срочно сообщить о находке в Службу спасения по телефону 101.