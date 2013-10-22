В Полтавской области отец травмировал ребенка из винтовки

В Полтавской области отец травмировал ребенка из пневматической винтовки.

Об этом УНИАН сообщили в отделе по связям с общественностью управления МВД Украины в Полтавской области.

Фельдшер скорой помощи Зиньковской районной больницы сообщил милиционерам, что в больницу доставлена шестилетняя девочка с пулевым ранением грудной клетки.

По месту жительства потерпевшей выехала следственно-оперативная группа. Милицией были опрошены мать девочки и ее сожитель, которые воспитывают четырех малолетних детей - двое от предыдущего брака женщины и двое - совместных.

В ходе беседы с родителями стало известно, что мужчина вместе с двумя сыновьями решил пострелять в саду из пневматической винтовки. Он зарядил ее и хотел выстрелить, но в это время к ним подошла девочка.

Понимая, что дуло винтовки направлено на ребенка, он хотел поставить оружие на предохранитель, но случайно нажал на спусковой крючок и попал ребенку в грудь. Вместе с матерью девочки они вызвали скорую помощь.

По словам начальника Зеньковского райотдела милиции Олега Гайфутдинова, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 УКУ (причинение легких телесных повреждений).

Мужчине грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ на срок до 1 года.