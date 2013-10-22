В Тернополе задержали мужчину, который "заминировал" вокзал

В Тернополе правоохранители задержали 34-летнего мужчину, который вчера сделал ложное сообщение о заминировании железнодорожного вокзала.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, задержанный – ранее судимый житель Зборовского района, который 7 лет назад уже был осужден за аналогичное преступление.

Свои действия злоумышленник объяснил злостью после ссоры с родными.

По данным правоохранителей, теперь телефонный звонок может обернуться для мужчины 5 годами заключения.

Как сообщал УНИАН, вчера в Тернополе в связи с сообщением о заминировании на протяжении часа был заблокирован железнодорожный вокзал. Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в милицию в 11.58. Сразу после этого на вокзал прибыли спасатели, скорая помощь и правоохранители, которые провели эвакуацию всех пассажиров, а эксперты начали поиск взрывного устройства на территории вокзала. Правоохранители взрывное устройство не обнаружили, в 13.10 людей начали запускать на территорию вокзала.

По поводу ложного сообщения о заминировании было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 УКУ (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности).