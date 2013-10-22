В Черкассах четыре человека отравились грибами

15:57, 22 октября 2013
Новости регионов
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Употребляли грибные блюда

В Черкассах за два дня четыре человека отравились дикорастущими грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области, 21 октября в приемное отделение 3-й городской больницы Черкасс с предварительным диагнозом «отравление грибами» поступил 50-летний мужчина и его 21-летняя дочь.

Сегодня после употребления грибов в больницу обратились 79-летняя женщина и 18-летняя девушка, которые употребляли грибные блюда.

Все пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести.

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