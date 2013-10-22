В Сумах игра в «русскую рулетку» привела к гибели человека

В Сумах компания местных жителей развлекалась игрой в «русскую рулетку», в результате чего пуля, выпущенная из револьвера, попала в одного из присутствующих мужчин, который погиб.

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВС Украины в Сумской области, инцидент произошел в минувшие выходные.

Согласно сообщению, сотрудники милиции задержали виновника трагедии и начали по данному факту уголовное производство.

Установлено, что в одной из многоэтажек по улице Кирова областного центра 38-летний мужчина погиб от сильного кровотечения: у него была повреждена аорта. В квартире кроме погибшего находилось еще шесть человек. Во время опроса всех присутствующих, правоохранителям удалось воспроизвести картину происшествия.

В частности, компания друзей употребляла алкогольные напитки. Затем все разошлись спать, а на кухне остались двое мужчин. Один из них предложил поиграть в так называемую «русскую рулетку», достал из кармана револьвер под патрон Флобера, зарядил патрон и начал прокручивать барабан, всякий раз приставляя к своему виску оружие. При этом трижды нажимал на спусковой крючок, но выстрела не было.

Четвертая попытка стала летальной, но не для игрока. Пуля, выпущенная из пистолета, попала в шею его товарища, пробила аорту и вызвала сильное кровотечение. Присутствующие и стрелок бросились спасать раненого, вызвали скорую помощь, но все усилия оказались напрасными – мужчина умер.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство). Виновнику трагедии может грозить лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.