В Харькове наложил на себя руки 23-летний парень
13:52, 22 октября 2013Новости регионов
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Выкинулся из окна многоэтажки
В Харькове из окна многоэтажного жилого дома по улице Командарма Уборевича выпрыгнул и разбился парень.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, ЧП произошло сегодня около 7:00.
Тело на тротуаре у жилого дома обнаружили прохожие.
На месте происшествия работники милиции установили, что 23-летний харьковчанин покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, которая находится на 10 этаже 16-этажного дома. Тело мужчины без признаков насильственной смерти направлено в морг.
Данная информация внесена в журнал Единого учета правонарушений, работники милиции устанавливают все обстоятельства происшествия.
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