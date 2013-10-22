В Харькове наложил на себя руки 23-летний парень

В Харькове из окна многоэтажного жилого дома по улице Командарма Уборевича выпрыгнул и разбился парень.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью главного управления МВД Украины в Харьковской области, ЧП произошло сегодня около 7:00.

Тело на тротуаре у жилого дома обнаружили прохожие.

На месте происшествия работники милиции установили, что 23-летний харьковчанин покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры, которая находится на 10 этаже 16-этажного дома. Тело мужчины без признаков насильственной смерти направлено в морг.

Данная информация внесена в журнал Единого учета правонарушений, работники милиции устанавливают все обстоятельства происшествия.