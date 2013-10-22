На Киевщине уничтожили плантацию наркосодержащих растений

В одном из населенных пунктов Сквирского района Киевской области правоохранители обнаружили посевы наркосодержащих растений площадью 1 га.

Как сообщили УНИАН в пресс-cекторе ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области, наркоплантация была обнаружена на территории недействующего пищевого предприятия.

В рамках уголовного производства, открытого милицией по ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины, правоохранители уничтожили более 22 тыс. кустов наркосодержащего растения.

В случае дозревания растений на этой плантации партия каннабиса могла бы составить почти 2 млн доз. Стоимость такого количества наркотиков на «черном рынке» – более 2 млн долларов.