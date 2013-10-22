Луганщина: международная группировка сбывала наркопрепараты

В Луганской области сотрудники СБУ и УБНОН ГУМВДУ в Луганской области обезвредили международное преступное формирование, которое занималось широкомасштабным сбытом наркотических средств опиумной группы. В состав группировки входило четверо выходцев из Азербайджана, которые проживают в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления СБУ в Луганской области, в поле зрения оперативников СБУ эта группа лиц попала в связи с причастностью к организации канала контрабанды опиатов из стран Средней и Южной Азии. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, которые проводились во взаимодействии с органами внутренних дел, показали, что группировка занималась еще и поставками концентрированного опия розничным сбытчикам в Новоайдарском районе, Северодонецке и Лисичанске. По данным оперативников, стоимость концентрата опия, который наркодельцы сбывали за день, достигала 10-15 тысяч гривен.

2 октября этого года сотрудниками СБУ и милиции проведена совместная операция по задержанию правонарушителей с поличным. При обыске у них изъято около 50 граммов концентрата, готового для сбыта.

Следственным подразделом СБУ по этому факту открыто уголовное производство. Досудебное расследование проводится органами внутренних дел. Правонарушителям инкриминируется незаконное хранение и сбыт особо опасных наркотических средств в особо крупных размерах, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.309, ч.2 и 3 ст. 307 УК Украины).

Задержанным уже сообщено о подозрении в совершении этих преступлений. Суд избрал для них меру пресечения в виде содержания под стражей.

В соответствии с нормами действующего уголовного законодательства, наркодельцам угрожает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.