В Харькове «скорая» попала в ДТП

Повреждения получила 60-летняя пациентка «скорой»

В Харькове в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль «скорой помощи». Как сообщили УНИАН в городском отделе ГАИ, авария произошла сегодня около 11:20 вблизи перекрестка проспекта Постышева и улицы Китаенко. Автомобиль «скорой помощи» столкнулся с иномаркой «Ford». В результате ДТП повреждения получила 60-летняя пациентка «скорой». В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter