В Харькове «скорая» попала в ДТП
17:36, 21 октября 2013Новости регионов
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Повреждения получила 60-летняя пациентка «скорой»
В Харькове в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль «скорой помощи».
Как сообщили УНИАН в городском отделе ГАИ, авария произошла сегодня около 11:20 вблизи перекрестка проспекта Постышева и улицы Китаенко.
Автомобиль «скорой помощи» столкнулся с иномаркой «Ford».
В результате ДТП повреждения получила 60-летняя пациентка «скорой».
В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.
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