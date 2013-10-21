В Харькове «скорая» попала в ДТП

17:36, 21 октября 2013
Новости регионов
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Повреждения получила 60-летняя пациентка «скорой»

В Харькове в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль «скорой помощи».

Как сообщили УНИАН в городском отделе ГАИ, авария произошла сегодня около 11:20 вблизи перекрестка проспекта Постышева и улицы Китаенко.

Автомобиль «скорой помощи» столкнулся с иномаркой «Ford».

В результате ДТП повреждения получила 60-летняя пациентка «скорой».

В настоящее время обстоятельства аварии выясняются.

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