В Киеве 12-летняя девочка провалилась в яму с кипятком

На бульваре Верховной Рады, что в Днепровском районе Киева, прорвало трубу с горячей водой, произошел оползень.

Об этом сообщает сайт МВД Украины в городе Киеве.

12-летняя девочка как раз проходила над непосредственным местом аварии. Земля под ней просела и девочка по пояс провалился в яму с кипятком. С ожогами обеих конечностей ребенок был срочно доставлен в больницу.

Следственным отделом Днепровского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве по данному факту начато уголовное производство по признакам статьи 367 Уголовного Кодекса Украины - служебная халатность.