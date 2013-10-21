Киевщина: при пожаре в доме погиб 2-летний ребенок

В Киевской области при пожаре в доме погибли три человека, среди них 2-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар в частном деревянном жилом доме в селе Юшки Кагарлыкского района возникла вчера, 20 октября, в 20.56.

В 22.44 пожар был локализован и в 00.15 21 октября - ликвидирован.

«В результате пожара 3 человека погибли (из них 1 ребенок 2011 г.р.) и 1 человек с ожогами госпитализирован», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают правоохранительные органы, добавили в ГСЧС.