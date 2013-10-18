В Херсонской области семья отравилась грибами

В Херсонской области 2 человека отравились грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе у ГСЧС в Херсонской области, 17 октября в оперативно-координационный центр облуправления ГСЧС от дежурного врача медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Чаплынскую районную больницу 3 жителей села Строгановка из-за пищевого отравления грибами.

Установлено, что 16 октября глава семьи вместе с женой собирали грибы за селом. Затем грибы приготовили и съели.

Состояние 39-летнего мужчины и 39-летней женщины оценивается как средней тяжести. У 3-летнего ребенка, который также употреблял грибы, пока симптомы отравления не обнаружены.

С начала грибного сезона в Херсонской области от отравления грибами пострадало 36 человек, из которых 8 детей. В результате отравлений 4 взрослых умерли.