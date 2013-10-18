В Херсонской области семья отравилась грибами

15:36, 18 октября 2013
Новости регионов
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Грибы ел и 3-летний ребенок

 В Херсонской области 2 человека отравились грибами.

 
Как сообщили УНИАН в пресс-службе у ГСЧС в Херсонской области, 17 октября в оперативно-координационный центр облуправления ГСЧС от дежурного врача медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Чаплынскую районную больницу 3 жителей села Строгановка из-за пищевого отравления грибами.
 
Установлено, что 16 октября глава семьи вместе с женой собирали грибы за селом. Затем грибы приготовили и съели.
 
Состояние 39-летнего мужчины и 39-летней женщины оценивается как средней тяжести. У 3-летнего ребенка, который также употреблял грибы, пока симптомы отравления не обнаружены.
 
С начала грибного сезона в Херсонской области от отравления грибами пострадало 36 человек, из которых 8 детей. В результате отравлений 4 взрослых умерли.
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