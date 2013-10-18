На Черкасчине перевернулась автоцистерна с жидким кислородом

В Черкасской области на 65-м километре автодороги Черкассы-Канев 17 октября около 13 часов произошла утечка жидкого кислорода из автоцистерны, которая перевернулась в результате ДТП.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в Черкасской области, ДТП произошло вблизи села Свидивок Черкасского района. Водитель автомобиля ЗиЛ-130, перевозивший жидкий кислород, не справился с управлением, в результате автоцистерна съехала в кювет и перевернулась. Из-за повреждения запорной арматуры цистерны произошла утечка жидкого кислорода. Погибших и травмированных нет.

На место аварии срочно выехала оперативная группа ГСЧС в Черкасской области, которая предотвратила взрыв жидкого кислорода. Автомобиль с помощью автокрана установили на проезжую часть дороги и в сопровождении экипажа ГАИ направили в пункт слива жидкого кислорода.