Житомирщина: 8-летний мальчик случайно застрелил 11-летнего

В Житомирской области 8-летний мальчик во время игры с 11-летним товарищем получил смертельное огнестрельное ранение.

Как сообщила УНИАН руководитель сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Алла Ващенко, что вчера вечером в Романовский райотдел милиции из центральной Романовской райбольницы поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение госпитализирован 8-летний житель одного из сел района с огнестрельным ранением. Врачам не удалось спасти жизнь мальчика.

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Милиционеры выяснили, что телесные повреждения из гладкоствольного ружья ребенок получил во время игры со своим 11-летним товарищем. В то же время установлено, что выстрел был осуществлен из зарегистрированного гладкоствольного ружья.

Ранения оказались несовместимыми с жизнью мальчика. Во время операции он умер.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст. 119 УКУ (убийство по неосторожности).

В связи со случившейся трагедией житомирская милиция напоминает гражданам, которые являются владельцами огнестрельного оружия, о неуклонном соблюдении правил обращения с оружием, в частности, следить за тем, чтобы охотничье ружье хранилось должным образом в закрытом сейфе и было недоступным для других членов семьи.