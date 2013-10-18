Во львовской школе взрывчатка не найдена

Львовские правоохранители не обнаружили взрывных устройств в школе №55, о минировании которой сегодня утром сообщил неизвестный.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины во Львовской области, после тщательной проверки специалисты взрывотехнической службы, которые провели обследование помещений школы, а также прилегающих к ней территорий, взрывных устройств не обнаружили.

Занятие в школе возобновлено. На данный момент правоохранители проводят следственно-оперативные мероприятия для установления личности анонима, который сообщил о минировании школы.

Напомним, с начала года с похожими сообщениями о минировании разных объектов во Львовской области анонимы звонили по телефону 12 раз. Согласно законодательству, злоумышленники могут быть привлечены к криминальной ответственности по признакам части 1 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности).