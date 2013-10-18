Во Львовской области женщина погибла под колесами поезда

Во Львовской области погибла 50-летняя женщина, которая, по предварительным данным, бросилась под колеса грузового поезда, чтобы свести счеты с жизнью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, чрезвычайное происшествие произошло 17 октября в 7.40 в селе Детковцы Бродовского района на 47 км железнодорожного перегона «Броды – Радивилов» Государственного территориального отраслевого объединения “Львовская железная дорога”.

Грузовой поезд № 2842 в составе 57 вагонов смертельно травмировал 50-летнюю местную жительницу. Движение железнодорожного транспорта не прекращалось. Предварительная причина гибели – самоубийство.

Обстоятельства происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка.