В Чернигове от удара электротоком погиб человек
Еще один в тяжелом состоянии
В Чернигове вчера, 17 октября, во время выполнения ремонтных работ были поражены электротоком двое рабочих, один из которых погиб.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Согласно сообщению, на территории КЭП "Черниговская ТЭЦ" ООО фирмы "Технова" во время выполнения ремонтных работ на распределительном устройстве 110 кВ в результате поражения электрическим током погиб электрослесарь 1986 года рождения.
Другой электрослесарь 1972 года рождения получил ожоги ІІІ-ІV степени тяжести 55% тела и был госпитализирован в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2. Состояние его здоровья медики оценивают как очень тяжелое.
По факту проводится проверка.