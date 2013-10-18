В Чернигове от удара электротоком погиб человек

В Чернигове вчера, 17 октября, во время выполнения ремонтных работ были поражены электротоком двое рабочих, один из которых погиб.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, на территории КЭП "Черниговская ТЭЦ" ООО фирмы "Технова" во время выполнения ремонтных работ на распределительном устройстве 110 кВ в результате поражения электрическим током погиб электрослесарь 1986 года рождения.

Другой электрослесарь 1972 года рождения получил ожоги ІІІ-ІV степени тяжести 55% тела и был госпитализирован в реанимационное отделение Черниговской городской больницы №2. Состояние его здоровья медики оценивают как очень тяжелое.

По факту проводится проверка.