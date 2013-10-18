В Хмельницком в результате пожара в доме погибло 2 людей

В Хмельницком в результате пожара в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома погибло двое людей.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня ночью.

Огнем уничтожено имущество в квартире.

Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован, во время тушения пожара спасено 5 человек и эвакуированы из дома 53 человека.