В Хмельницком в результате пожара в доме погибло 2 людей
11:09, 18 октября 2013Новости регионов
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Cпасено 5 человек, эвакуированы 53
В Хмельницком в результате пожара в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома погибло двое людей.
Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел сегодня ночью.
Огнем уничтожено имущество в квартире.
Подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован, во время тушения пожара спасено 5 человек и эвакуированы из дома 53 человека.
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