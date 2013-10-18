Во львовской школе ищут взрывчатку

Во Львове сегодня в 08.52 на телефон оперативной службы „102” позвонил неизвестный, который сообщил, что заминирована средняя школа на улице Степана Бандеры.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Львовской области Светлана Добровольская, никаких требований, которые могли бы предотвратить взрыв, аноним не выдвигал.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты, работники других служб. Начато обследование территории и помещений учебного заведения. Занятия в школе не начинаются.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из собственных источников, неизвестный сообщил о минировании средней школы №55 по ул. Бандеры, 91. На данное время учителя и ученики собираются вблизи школы, не заходя на территорию учебного заведения.

Справка УНИАН. Здание школы было построено в 1891 году. Решением Львовского облисполкома от 05.07.1985 года здание школы №55 взято под охрану государства как памятник архитектуры местного значения.