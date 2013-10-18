В Луганске обрушилась крыша админздания, погибла женщина

В Луганске в административном здании на территории ЧАО «Глория Джинс» на ул. Ватутина произошло обрушение перекрытия крыши. Сообщение об этом поступило в Службу спасения «101» в 13:06.

Как сообщили УНИАН в ГУ ГСЧС в Луганской области, на 2-м этаже двухэтажного здания, над помещением столовой, обвалилась плита на площади 48 кв м. В то время там находилась работница. К разбору завалов и поиску женщины был привлечен 101 спасатель и 18 единиц техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

В 14:40 спасательными подразделениями тело погибшей женщины извлечено из-под завалов.