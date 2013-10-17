Презентовали будущий Центр экстренной медпомощи в Донецке

Президент Украины Виктор Янукович в Донецке посмотрел презентацию будущего Центра экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий ознакомил Президента с концепцией строительства, которое запланировано на 2014-2015 годы. По словам председателя Донецкой ОГА, для реализации первого этапа проекта необходимо 750 миллионов гривен, уже перечислено почти 460 миллионов.

Президент поинтересовался предложениями относительно оснащения Центра, обустройства его площадкой для вертолетов санитарной авиации.

Глава государства поручил министру здравоохранения Раисе Богатырёвой решить вопрос относительно создания аналогичных Центров в каждом регионе страны.

«Мы должны сделать, Раиса Васильевна, эту больницу как типовую с точки зрения технологий и отработать в этом проекте все технологии. Чтобы в каждом регионе по нормативам относительно численности населения были подобного рода больницы», - подчеркнул Янукович.

По его словам, для реализации подобных проектов оптимальным вариантом является сотрудничество по программе государственно-частного партнерства.

«Мы прекрасно понимаем, что только за счет инвестора такую больницу построить невозможно. Мы прекрасно это понимаем, потому в бюджете в следующем году и в 2015 году в обязательном порядке должна быть составляющая государственного бюджета», - сказал Янукович.

*** В мае 2012 года Президент Украины во время рабочей поездки в Донецкую область дал поручение относительно создания в Донецке Центра экстренной медицинской помощи.

Начало этого масштабного проекта стало возможным благодаря поступлению в бюджет Донецка и области в 2012-2013 годах самой крупной суммы налога с физических лиц от известного бизнесмена, жителя Донецка Рината Ахметова.

Центр экстренной медицинской помощи будет расположен в удобном с точки зрения транспортной развязки месте – на улице 75-летия футбольного клуба «Шахтер». Это позволит использовать его для лечения больных из Донецка, Макеевки, Ясиноватой, Авдеевки. Центр будет оснащен также вертолетной площадкой.

В Центре предусматривается внедрить новейшие технологии в медицинской сфере, организовать оперативную транспортировку больных, их быструю диагностику.

По прогнозам экспертов, работа Центра экстренной медицинской помощи позволит не только в разы сократить инвалидность, но и снизить смертность в регионе.