В Николаевской области произошёл взрыв летней кухни

Три человека попали в реанимацию после взрыва в летней кухне по ул. Лесная в с. Антоново Братского района Николаевской области.

Как сообщили УНИАН в главном управлении ГСЧС Николаевской области, сигнал о происшествии поступил 17 октября в 11:42 от хозяйки дома.

"Пожарные и медики прибыли по указанному адресу одновременно", - сказано в сообщении.

Во дворе находились трое мужчин 1954, 1966 и 1963 годов рождения в тяжелом состоянии, которых немедленно госпитализировали в Братскую центральную районную больницу с ожогами III степени.

Пожар площадью 4 кв. м в 11:49 был локализован, а в 12:00 - ликвидирован.

При выяснении обстоятельств стало известно, что хозяева дома вызвали строителей для замены окон.

Рядом с домом расположена летняя кухня. Мужчины зашли в нее и закрыли за собой дверь, вдруг произошел взрыв.

Взрывной волной закрыло и заклинило входные двери, мужчинам пришлось их выбивать.

Причину взрыва и пожара устанавливают сотрудники эксперементально-испытательной лаборатории ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В настоящее время пострадавшие в тяжелом состоянии находятся в реанимации.