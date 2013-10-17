Во Львове телевизор убил 4-летнюю девочку

14:47, 17 октября 2013
Новости регионов
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Была удочерена год назад

 Во Львове погибла четырехлетняя девочка в результате падения на нее телевизора.

 
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, 15 октября в частном доме на улице Шевченко во Львове, по месту жительства ребенка, телевизор упал с подставки на девочку, которая от полученных травм умерла на месте происшествия.
 
По информации источника, девочка была в семье приемным ребенком, ее в 2013 году усыновили супруги-львовяне. До этого девочка находилась в специализированном доме для детей-сирот в одной из областей Украины.
 
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