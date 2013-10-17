Во Львове телевизор убил 4-летнюю девочку

Во Львове погибла четырехлетняя девочка в результате падения на нее телевизора.

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, 15 октября в частном доме на улице Шевченко во Львове, по месту жительства ребенка, телевизор упал с подставки на девочку, которая от полученных травм умерла на месте происшествия.

По информации источника, девочка была в семье приемным ребенком, ее в 2013 году усыновили супруги-львовяне. До этого девочка находилась в специализированном доме для детей-сирот в одной из областей Украины.