В Одессе нашли трех девочек, сбежавших из дома

В Одессе на вокзале обнаружены 3 сбежавшие из дома девочки, две из которых считались пропавшими без вести.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью управления МВД Украины на Одесской железной дороге, на станции «Одесса-Главная» работники данного управления обнаружили трех несовершеннолетних девушек, жительниц Николаевской и Одесской областей, которые, сняв деньги с пенсионной карточки матери одной из них, решили отправиться в Одессу.

«Оперуполномоченный криминальной милиции по делам детей линейного отдела на станции «Одесса-Главная» лейтенант милиции Владимир Криницкий обратил внимание на девушек, которые, увидев милиционера, пытались спрятаться за вокзальный рекламный щит. Милиционер пригласил несовершеннолетних в служебное помещение, где выяснилось, что двое из них разыскиваются Веселиновским РО УМВД Украины в Николаевской области, как без вести пропавшие», - сообщили в отделе.

Выяснилось, что три дня назад мать 13-летней ученицы 8-го класса, жительницы одного из сел Николаевской области, дала дочери свою пенсионную карточку, чтобы та получила в районном центре пенсию из банкомата. Девушка предложила своей 16-летней подруге, ученице 10-го класса, пойти вместе с ней. Сняв с карты 890 гривен, девушки решили потратить часть из них на развлечения. Сначала они покупали сладости и еду в райцентре, а затем отправились электропоездом сообщением «Колосовка - Одесса» в Одессу.

«Оставив значительную сумму денег в областном центре, путешественницы вернулись на станцию Колосовка, где познакомились с 16-летней ученицей 10 класса Кодымской общеобразовательной школы Одесской области. И уже втроем снова отправились в Одессу в поисках приключений, где и были обнаружены работниками транспортной милиции. Деньги из пенсии матери они потратили полностью и поэтому не спешили возвращаться домой, опасаясь гнева родителей», - рассказали в отделе.

Правоохранители сообщили об обнаружении несовершеннолетних инициаторам розыска и передали двух путешественниц работникам милиции из соседней области, а третья сбежавшая под расписку была вручена матери.

«Девушки из неполных семей и, желая посетить развлекательные заведения большого города, они не задумывались о возможных опасных последствиях таких путешествий» - отметил начальник линейного отдела на станции «Одесса-Главная» подполковник милиции Олег Донченко.

По его словам, на родителей несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 184 КоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей), а также сообщено об их поведении в учебные заведения.