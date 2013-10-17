В Донецке грубо нарушались права детей-инвалидов

После вмешательства прокуратуры Донецкий городской совет устранил нарушение и дофинансировал необходимое лечебное питание детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой прокуратуры, прокуратурой города Донецка в октябре текущего года была проведена проверка соблюдения Донецким городским советом требований основ законодательства Украины об охране здоровья относительно обеспечения детей, больных фенилкетонурией, лечебным питанием. Проверкой установлено, что Донецким городским советом не в полной мере выполняются требования законодательства, в результате чего грубо нарушаются права указанных детей.

В ходе проверки выявлено, что в текущем году по Программе обеспечения продуктами питания больных, требующих дорогостоящего лечения, выделенные средства обеспечили потребность детей лишь на 61%. Как следствие, у детей могло ухудшиться состояние здоровья, потому что лечебное питание является необходимым для поддержания жизнедеятельности, подчеркнули в прокуратуре.

По словам прокурора Донецкой прокуратуры Елены Сухорук, по представлению прокуратуры города Донецкий горсовет «дополнительно выделил 100 тыс. грн на жизненно необходимое лечебное питание детей-инвалидов, что полностью отвечает потребностям этих детей».