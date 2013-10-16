Кировоградщина: дети не вернулись домой из-за плохих оценок

В Кировоградской области больше 13 часов искали детей, которые вчера не вернулись домой из школы из-за плохих оценок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГСЧС в области, 15 октября в 21:30 в службе спасения «101» поступило сообщение о том, что работникам Новоархангельского райотдела УМВД в области необходима помощь в поиске мальчика 2004 г.р. из села Ржеве Новоархангельского района, который после уроков в школе соседнего села Скалевские Хутора не вернулся домой.

16 октября около 8 часов утра поступила информация о том, что после уроков домой не вернулась 8-летняя девочка, жительница села Скалевские Хутора. Около 15:30 учителя видели обоих детей, которые вместе шли из школы.

К поискам от районного отдела милиции привлекались 10 человек личного состава, от местного пожарно-спасательного подразделения – 6 человек личного состава.

Сегодня в 10.45 обоих детей в удовлетворительном состоянии на автодороге между пгт Новоархангельск и с. Скалевские Хутора нашли местные жители. Дети переданы работникам милиции.

Как рассказали УНИАН в пресс-службе УМВД в Кировоградской области, выяснилось, что дети отправились после уроков в районный центр, где жили родственники мальчика. По словам девочки, она не хотела идти домой из-за полученных плохих оценок.

По пути им встретился местный житель. Мужчина опознал мальчика и отвез детей обратно в село, но дети снова направились путешествовать.

Об этом стало известно только после того, как жена небезразличного гражданина поинтересовалась, вернулись ли дети домой. Об их исчезновении женщина (работник социальной службы) сообщила родителям детей, однако они не отреагировали, тогда она позвонила по телефону в милицию.

Дети ночь провели в лесополосе, пока их на дороге возле нее не увидел местный житель.

Как сообщили в милиции, детей поместят приют до того времени, пока правоохранители вместе с представителями социальных служб не проверят условия их проживания и воспитания. Поскольку раньше уже были случаи, когда деть самовольно покидали дом. Родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.