Житомирщина: преступник под видом врача усыплял жертв

В Житомирской области задержан преступник, который под видом врача усыплял своих жертв и грабил их квартиры.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора общественных связей УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук со ссылкой на первого заместителя начальника УМВД Житомирской области Василия Дячука, "злоумышленника задержали 10 октября и уже собрали доказательства его преступных действий".

«В результате проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий в Житомирском районе милиционеры задержали ранее судимого 46-летнего житомирянина, который подозревается в причастности к совершению ряда специфических преступлений. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается», - сказал Дячук.

Выяснено, что подозреваемый выбирал жертвами людей, относящихся к так называемой группе риска: лиц, которые злоупотребляют спиртным, и доверчивых и малообеспеченных житомирян.

Задержанный владел навыками врача-анестезиолога и мог использовать медицинские препараты, что во взаимодействии с алкоголем вызывало угнетение нервной системы, сонливость или же вообще могло приводить к фатальным последствиям. Злоумышленник представлялся своим жертвам, среди которых были пенсионеры, врачом и вводил большую дозу успокоительного.

Пользуясь беспомощным состоянием хозяев, злоумышленник выносил из их квартир все, что попадало ему под руку. Сами же потерпевшие возвращались в фактически пустую квартиру, если такая вообще у них оставалась.

Во время проведения санкционированного обыска в дачном доме злоумышленника правоохранители обнаружили значительное количество вещей, часть из которых стала вещественными доказательствами по открытым по фактам краж уголовным производствам. В ходе обыска изъяты документы на более чем десяток чужих квартир, хозяев некоторых из них в настоящее время нет в живых, а сами квартиры перепроданы. Кроме того, в жилище найдены специфические медицинские препараты, пневматическое и травматическое оружие.

Задержанный ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления на территории другого региона.

В настоящее время два уголовных производства, открытых по фактам краж, следствием переквалифицировано в ч.3 ст. 187 (разбойное нападение, соединенное с проникновением в жилье) УКУ.

Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводятся мероприятия, направленные на установления всех лиц, пострадавших от действий злоумышленника, а также других лиц, причастных к совершению этих уголовных правонарушений.